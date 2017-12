Exfutbolista George Weah fue elegido presidente de Liberia

El ex futbolista George Weah se convirtió en presidente electo de Liberia, ganando en segunda vuelta por un 62,5% de los votos derrotando a su contrincante, el actual vicepresidente Joseph Boakai. Desde el 2014, Weah ejerce su función de senador.

“Mis queridos liberianos. Siento profundamente la emoción de toda la Nación. Sé la importancia y responsabilidad de la tarea que comenzaré hoy. Comienza el cambio”, tuiteó el presidente electo.

El presidente electo sucederá a Ellen Johnson Sirleaf, la primera presidente mujer del país. Weah gobernará un país que todavía sufre las secuelas de la guerra civil, que finalizó en el 2003, y a una de las economías más débiles de África.

Aunque una mayoría ve a Weah como un camino a un país mejor, varios opositores objetan sus alianzas con Jewel Howard Taylor, ex esposa del ex presidente condenado por crimenes de guerra Charles Taylor, y al ex guerrillero Prince Johnson, asesino del ex presidente Samuel Doe.

Weah, de 51 años de edad, comenzó a jugar en su Liberia natal en 1985. Jugó en el Mónaco, Paris Saint Germain y en AC Milan. En 1995 se consagró ganando el Balón de Oro mientras jugaba para el Milan superando a su compañero de equipo Paolo Maldini y Jürgen Klinsmann.

Liberia es un país ubicado sobre la costa atlántica de África. Fue fundado en 1847 por colonos estadounidenses para el asentamiento de esclavos libertos. Actualmente, es un país que cuenta con 4 millones y medio de habitantes. Es uno de los países más pobres del mundo y con un Índice de Desarrollo Humano bajo.