El doctor Miguel Rodríguez Villafañe, constitucionalista y especialista en recursos extraordinarios, apoderado de la Cooperativa Integral, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la nación un “recurso extraordinario federal por sentencia arbitraria” contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la provincia que avaló la municipalización del agua por decreto.

Este miércoles ofreció, junto a autoridades de la Coopi, una conferencia de prensa para explicar los alcances de la medida.

“La presentación del recurso suspende la posibilidad de llevar adelante el fallo”, dijo. Y desafió al intendente Esteban Avilés a discutir el tema, “mano a mano, de cara a los vecinos, a la hora que quiera y en el canal que quiera”.

“No se esconda”, retó.

Rodríguez Villafañe insistió con que el decreto que municipaliza el servicio de agua, y que tuvo el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia, “va en contra de la Carta Orgánica Municipal, que establece que el tema debe resolverse en el Concejo de Representantes, con una ordenanza aprobada en doble lectura, con mayoría agravada y audiencia pública”.

“El municipio no es solo el ejecutivo. En el Concejo están los distintos sectores políticos, no solo el que ganó (la elección)”, afirmó.

El abogado recuperó fragmentos de la discusión que tuvo lugar durante la convención constituyente en 2007 al abordar la prestación del servicio de agua. Particularmente recordó una intervención de quien era la presidenta de la convención, Amelia Rigazio de Avilés, mamá del intendente: “lo que pretendemos es que el agua la maneje una cooperativa de usuarios”.

“Me preocupa que no escuche ni a su madre. No tiene una razón. Llegó a la intendencia criticando a (Carlos) Felpeto y hoy pareciera que el objetivo político es solo aniquilar la Cooperativa. El servicio de agua no está en una situación de crisis de ninguna manera. Es un capricho político que no tiene más explicación de esa”, planteó.

Denunció, además, la “hipocresía” de aprobar ahora un aumento en el servicio de agua cuando le negaron esta posibilidad a la Coopi desde agosto de 2015. “Como ahora promete que si toma el servicio va a bajar el precio, autoriza un aumento del 67%, porque sabe que si tiene que dar el servicio con los valores de la Cooperativa no los pude dar”, precisó.

Por otra parte, Rodríguez Villafañe hizo hincapié en el futuro de los 240 trabajadores de la Coopi si se mantiene la decisión de pasar los servicios de agua y cloacas a la órbita municipal.

“Cómo hará para garantizar las mismas condiciones si tiene en el municipio más de mil personas precarizadas”, disparó.

Insistió, al mismo tiempo, con que el órgano que debe llevar adelante la discusión sobre la municipalización de los servicios públicos es el Concejo de Representantes. “No se puede soslayar al Concejo. Si pasa por ahí y todos están de acuerdo no podemos decir nada. Pero no se pueden tomar atajos, sin garantías de ningún tipo, atropellando derechos humanos y poniendo en riesgo la paz social”, aludió.

El constitucionalista hizo referencia, además, al impacto regional de la medida ya que la Coopi también presta el servicio de agua en localidades del sur de Punilla.

“El egoísmo de Avilés está poniendo en crisis la posibilidad de tener agua potable en Icho cruz, Mayu Sumaj, San Antonio y Cuesta Blanca”, alertó.

Villafañe estuvo acompañado por el presidente del Consejo de Administración, Adolfo Mena, directivos y consejeros.