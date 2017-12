El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz convocó a una audiencia pública para este miércoles 27 de diciembre a las 18:00 en la sede del centro vecinal Miguel Muñoz B (calle Brasil y Ecuador). En la oportunidad los vecinos se podrán expresar sobre diferentes proyectos, entre los que se destaca el aumento en el boleto del servicio de transporte urbano.

La iniciativa, que fue aprobada en primera lectura por mayoría, establece que desde el 1 de enero de 2018 la tarifa del ‘bondi’ pasará de 12 a 15 pesos.

Ante esto, usuarios de diferentes barrios de la ciudad se están organizando para participar de la audiencia y reclamar a los ediles que no aprueben ese incremento.

“Es fundamental que podamos asistir la mayoría de los damnificadxs y también de los vecinxs que nos solidarizamos con quienes utilizan y necesitan el transporte urbano (…). ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el transporte no esté en condiciones y que la gente quede varada en medio del rayo del sol en verano o con el frío helado del invierno? ¿Cómo es posible que la gente que sale tarde de trabajar no tenga un colectivo y deba regresar a pie de sus trabajos? ¿Cómo puede ser no tener un cole para ir al hospital por la madrugada? ¿Por qué van a aumentar el boleto si el servicio no ha mejorado?

Por favor digamos basta!”, reza la convocatoria que circula por las redes sociales. Y remarca: “coordinemos autos y vayamos todxs a la audiencia y demos batalla hasta que el gobierno recuerde que el “Servicio Público de Transporte” es un derecho del pueblo!”.

En la misma línea, desde la agrupación ‘Jóvenes Transformando’ informaron que se dispondrá de movilidad para los vecinos de la zona oeste que quieran asistir a la audiencia. A las 17:30 partirán desde la plaza de barrio Colinas, y 17:45 desde la Plazoleta Altos del Valle.

Para más información hay que comunicarse a los siguientes teléfonos: 3541683419 – 3541403405.

Cabe recordar que quienes estén Los interesados en hacer uso de la palabra, deberán inscribirse hasta las 11 de este miércoles por correo electrónico secretarialegislativavcp@gmail.com, especificando: apellido y nombre, D.N.I., dirección, Nº de T.E., carácter en que participa y punto al que quiere referirse; o personalmente en la secretaría Legislativa del Concejo de Representantes. Los vecinos tendrán un tiempo máximo de diez minutos para exponer sus opiniones.

Agua y cloacas

Otro de los puntos que se pondrá a consideración de los vecinos tiene que ver con el aumento dispuesto para los servicios de agua y cloacas.

Todos los proyectos

El listado completo de los proyectos que serán puestos a disposición de los vecinos en la audiencia pública es el siguiente:

Pto. Nº 266/2017 : P.O. Aprobar el modelo de Convenio a suscribir entre el Municipio de la Ciudad de Villa Carlos Paz y la Cooperativa de Trabajo 17 de Julio Limitada para la realización del mantenimiento de espacios verdes de nuestra ciudad.

Pto. Nº 299/2017 : P.O. Otorgar al Centro Parroquial de Educación y Cultura Margarita A. de Paz la servidumbre de paso gratuito y a perpetuidad de dos ductos de conducción de líquidos cloacales provenientes del interior del sistema interno del Establecimiento Educativo.

Pto. Nº 301/2017 : P.O. Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el modelo de convenio, para la instalación de publicidad en varios sectores del espacio del dominio público y lugares de uso público, ubicados en nuestra ciudad.

Pto. Nº 302/2017 : P.O. Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el modelo de Convenio con NESTLE ARGENTINA S.A., para la instalación de publicidad en varios sectores del espacio público, ubicados en los Balnearios de El Fantasio, Playas de Oro y Sol y Río de esta Ciudad.

Pto. Nº 303/2017 : P.O. Aprobar la tarifa para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros mediante Ómnibus, que regirá a partir del 1° de enero de 2018 y a partir del 1° de abril de 2018.

Pto. Nº 304/2017 : P.O. Aprobar el modelo de Convenio de Comodato a suscribir con el Centro Vecinal Carlos Paz Sierras.

Pto. Nº 314/2017 : P.O. Establecer a partir del 1° de enero de 2018 el esquema tarifario del Servicio de Agua Potable, de Servicio de Recolección de Tratamiento de Líquidos Cloacales y del Servicio de Agua Corriente.

Pto. Nº 317/2017 : P.O. Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un Convenio con la firma CABLEVISIÓN HOLDING S.A, mediante el cual se cede el uso en carácter de tenencia precaria, de un sector del espacio público ubicado en el Playón Municipal para acciones promocionales de la firma Cablevisión Flow.

Pto. Nº 319/2017 : P.O. Aprobar el modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y BANCO MACRO S.A, mediante el cual se cede el uso en carácter de tenencia precaria, de un sector del espacio público ubicado en Av. San Martin al 400- Oficina de Turismo “Rodolfo Bolognani”, para la instalación de Cajeros Automáticos.

Pto. Nº 328/2017 : P.O. Autorizar al Gobierno de la Provincia de San Juan, a instalar sin cargo un stand promocional en un sector del espacio público del Playón Municipal, conforme lo establezca el Departamento Ejecutivo.

Pto. Nº 330/2017 : P.O. Aprobar el modelo de convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Fundación Proteccionistas de Animales (FUPA), cediendo un sector del espacio público ubicado en El Paseo de los Artesanos.

Pto. Nº 331/2017 : P.O. Aprobar el modelo de convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Empresa Metalúrgica Rio III SRL, mediante el cual se cede un sector del espacio público ubicado en el Playón Municipal.