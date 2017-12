Hernán Sánchez desapareció el 19 de diciembre de 2014. El fotógrafo era oriundo de la localidad de Tanti, pero vivía en Carlos Paz. Después de casi tres meses de incertidumbre y, prácticamente, nulos avances en la investigación por su paradero, su cuerpo fue encontrado en el cerro de la Cruz el 13 de marzo de 2015.

El cadáver del fotógrafo fue hallado de manera fortuita, en el marco del operativo de búsqueda desplegado para localizar a Andrea Castana, quien había desaparecido en el Cerro de la Cruz el 11 de marzo de 2015, en horas de la siesta y fue encontrada allí el mismo día que Hernán, unas horas más tarde.

El personal del Cuerpo Especial de Policía (CEP) ubicó el cuerpo del joven en un cañadón boscoso al cual se llega a través del acceso que el cerro tiene por calle La Rioja. Entre las prendas de vestir estaba la credencial de un boliche con su nombre.

En julio de este año, y a través de una publicación del diario La Voz del Interior, se dio a conocer que el fiscal Ricardo Mazzuchi pretende cerrar la investigación sobre la muerte de Sánchez, concluyendo que se trató de un suicidio. La hipótesis del titular de la Fiscalía de Segundo Turno es que el fotógrafo de 32 años se ahorcó a pocas horas de haber dejado su casa el mismo día que desapareció.

La familia Sánchez se enteró de esta noticia a través de los medios de comunicación, no recibieron un aviso formal de la fiscalía. En ese momento apelaron la decisión y están a la espera de una respuesta del Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

Cuando conocieron la determinación del Dr. Mazzuchi reafirmaron su denuncia, una vez más, de las irregularidades que existieron a lo largo de toda la investigación y calificaron como “contradictorios” los argumentos aludidos por el fiscal para justificar la hipótesis del suicidio. Al igual que la familia, su abogado Carlos Nayi rechazó de plano la idea de que Hernán se haya suicidado y consideró que se trata de una muerte “tan enigmática como descontextualizada”.

Desde el primer momento en que no tuvieron noticias de él, la familia movilizó todo a su alcance para conseguir que algún organismo del Estado motorice la búsqueda. Acudieron a la policía, a la fiscalía general, al área de Derechos Humanos del Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba, a la defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, al Ejecutivo Municipal de Villa Carlos Paz. No obstante, no obtuvieron respuestas satisfactorias. El reclamo de sus familiares y amigos fue siempre el mismo: a Hernán no se lo buscó.

Cuando fue encontrado el cuerpo de Hernán fue sometido a varias autopsias. La primera de ellas se efectuó el mismo 13 de marzo para reconocer la identidad del cadáver. Hubo un segundo informe ampliatorio con fecha del 31 de agosto de 2015. La fiscalía caratuló la investigación como “muerte de etiología dudosa”.

A partir de la autopsia, la familia Sánchez solicitó el cambio de carátula considerando las lesiones que se encontraron en el cuerpo de Hernán, pero, en diciembre de 2015, se anoticiaron de los resultados de una segunda autopsia de la cual no fueron informados.

Lo sucedido despertó aún más las sospechas. Jesús Sánchez, padre de Hernán, ha planteado públicamente la hipótesis de que su hijo fue asesinado por encargo para encubrir a un funcionario.