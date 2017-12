Google anunció que su navegador tendrá un bloqueador de publicidad propio, es decir, que ya no serán necesarias las “add-on” desarrolladas por terceros.

El Gigante de Internet espera que esta nueva función pueda estar disponible para el 15 de febrero del 2018.

No obstante, el bloqueador no eliminará todas las publicidades de un sitio web, bloqueará aquellas que no cumplan con los estándares de calidad de “the Coalition for Better Ads”, es decir, publicidades que se tornen molestas como: las que aparecen y ocupan toda la pantalla, los videos publicitarios que se autorreproducen con sonidos o los que visualmente sean incómodos.

En el caso de que las páginas tengan este tipo de publicidades, el dueño del sitio tendrá 30 días antes de que Google bloquee todos los anuncios, incluidos los mismos anuncios de Google.