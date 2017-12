Generalmente identificamos el verano con los artistas de Buenos Aires que desembarcan en Carlos Paz para transcurrir tres meses en obras teatrales comerciales.

Sin embargo, este 2018 muchos cordobeses tendrán la oportunidad de debutar o regresar a la villa para ser parte de espectáculos con grandes elencos.

Consuelo Peppino: “Voy a poner lo mejor de mí para que todo salga bien”

La Jornada habló en exclusivo con diferentes artistas sobre el verano y Consuelo Peppino no podía dejar de contar su experiencia.

“Estoy disfrutando mucho todo lo que me pasa y quiero compartirlo con mi familia, por eso este verano estaré en la ciudad con ellos.

Ojalá que la gente nos elija, se divierta y llenemos el teatro todas las noches. Voy a poner lo mejor de mí para que todo salga bien”, contó la ama de casa de Villa María, que hará temporada junto a Pedro Alfonso en “La Isla Encantada” desde el 25 de diciembre en Teatro del Lago. Y agregó: “Cuando era chica siempre jugaba a ser actriz, pero fui creciendo y me ocupé de mi familia. Soy una agradecida de poder hacerlo ahora”.

“Ante la propuesta de la productora para sumarme me dio miedo, pero después pensé que si aprendí a bailar y me animé a estar en la pista de Marcelo Tinelli, ¿cómo no me iba a animar a hacer algo que me gusta?”

Agustín Reyero: “Estoy viviendo mi sueño”

Agustín Reyero (22), bailarín de Consuelo en la pista del “Bailando” se suma a “Explosivos” en el cuerpo de baile dirigido por Vero Peccolo. Agustín hará su cuarta temporada este verano, ya que años anteriores estuvo con Pablo Rey, Stravaganza y Carmen Barbieri. “Estoy muy feliz porque el reconocimiento de la gente en la calle y en las redes sociales es todo amor desde que estuve en el Bailando. Tengo muchas ganas de estrenar, porque es una ciudad donde van muchas personas y disfruto de hacer lo que me gusta. Estoy viviendo mi sueño y ser parte del espectáculo es maravilloso”.

Mai Lawson: “Trabajar en Córdoba me llena el alma”

Mai Lawson es actriz y dj que estará en Teatro del Sol con “Cerrame la Grieta”, donde interpretará a la conserje del hotel donde se alojarán Mauricio y Cristina. “Esta es mi cuarta temporada en la ciudad y me siento muy feliz porque es muy lindo regresar a un lugar donde estás acompañada por la familia y los amigos”

“Mi primera temporada fue junto a Gladys Florimonte, después en Casafantasma y el año pasado en Mi familia es así. En todas las obras la pasé genial, aprendí y disfruté de la ciudad, porque en verano tiene algo extra maravilloso”.

“Este año Cerrame la Grieta es una comedia genial, con un gran guión y todo el humor que nos hace falta.

Desde muy chica siempre soñaba despierta con estar en un escenario. Me pintaba, bailaba y actuaba todo el tiempo. Amo ser actriz y trabajar en Córdoba me llena el alma”, remarcó Lawson.

Valen Funky: “Estoy feliz de ser parte de Bollywood”

Este año el actor, autor y director José María Muscari llega a Carlos Paz con “Bollywood, una industria sin estrellas‘. Desde el 28 de diciembre en Teatro Acuario a la gorra y para ello hizo un gran casting donde eligió 30 artistas cordobeses. “La obra fue éxito en Buenos Aires con más de 35 mil espectadores y tiene una fuerza muy interesante que deseaba se refleje en Carlos Paz con artistas cordobeses. Bollywood tiene un espíritu under y un grito de guerra artístico que se va a diferenciar de otras obras”, aseguró. Destacó en este sentido que, “en el casting vi talento, potencia, profesionalismo y muchas ganas de pertenecer a un proyecto que no tiene como premisa ganar dinero, principalmente porque es a la gorra”.

“Bollywood es diversidad y habla de cómo buscar un lugar en este mundo del espectáculo siendo fiel al sello personal, por lo cual en el escenario hay mucho por conocer y disfrutar, desde una actriz de 70 años a un bailarín de 18 y de esa combinación el público va a ser parte”.

Valen Funky es cantante y actriz elegida por Muscari: “Mi primera temporada en Carlos Paz fue a las 11 años en un espectáculo con Manuel Wirtz, pero debuto en Bollywood ya recibida como actriz”.

“Estoy feliz de este proyecto, cómo se encara y el lugar que se le da al trabajo under”, aseguró.

Ángel Carabajal: “Bien Argentino tiene esencia de peña”

“Bien Argentino” es el espectáculo que dirige el cordobés Ángel Carabajal y con el que fue premiado a nivel internacional. “Este año tenemos un espectáculo renovado y sumamos nuevas figuras al proyecto folklórico, porque le da un condimento especial a la hora de competir con otras obras teatrales.

“Buscamos crecer a nivel artístico para darle al público mucho más de lo que vio el año pasado. El 95% de la obra está compuesta por artistas de diferentes pueblos de Córdoba y con una esencia de peña y tratamos de mantener esa energía”.

Camilo Nicolás: “Es un desafío muy grande estar en Explosivos”

El humorista Camilo Nicolás estará en “Explosivos” junto a su dupla Nardo Escanilla y un súper elenco encabezado por Flor de la V, Gladys “La Bomba” Tucumana y “El Polaco”. “Es un desafío muy grande estar en la obra, superó nuestras expectativas y estamos muy contentos de poder mostrar otro tipo de humor cordobés a través de una compañía de Buenos Aires”.

“La gente de Córdoba nos expresa su alegría y nos felicitan por nuestro crecimiento”, valoró.