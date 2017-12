En 2012, el ex miembro de Pink Floyd visitó nuestro país y logró agotar localidades en nueve noches en River. Cerca de 400 mil personas vieron su espectáculo The Wall Live.

Ahora, el músico está de gira con su nuevo trabajo después de 25 años titulado Is This the Life We Really Want? (¿Es esto lo que realmente quiero?). El nombre de la gira es Us + Them, toma los clásicos de Pink Floyd con los mejores momentos de su etapa solista y muchas de las canciones de su último trabajo.

La fecha prevista es el 6 de noviembre en el Estadio Único de La Plata.

La preventa -exclusiva para clientes del Banco Patagonia-comenzará el martes 12 de diciembre a las 12, y se extenderá hasta el jueves 14 al mediodía. La venta general iniciará el mismo jueves 14 a partir de las 14, a través de Ticketek.

¿Podrá Waters superarse a sí mismo?