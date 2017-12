Cloacas – Ruiz: “En ninguna de las atribuciones que tiene el intendente por Carta Orgánica está la de municipalizar servicios”

El concejal del GEN y uno de los firmantes del proyecto de resolución que se trató este mediodía en la sesión especial del Concejo, Omar Ruiz, se refirió a la decisión del avilesismo de bloquear la posibilidad de que el Concejo tome intervención directa en el conflicto por las cloacas.

“Algunos concejales tomamos la decisión de asumir esa responsabilidad y se nos ha negado”, dijo y reiteró que es potestad del Concejo definir la situación en torno a la prestación de los servicios públicos.

“Hoy discutimos lo que teníamos que discutir: que cualquier decisión que tome el intendente en torno a proponer una municipalización del servicio tiene que ser aprobada, rechazada o modificada por el Concejo de Representantes. Esto es así ahora y siempre fue así”, dijo.

En calidad de exconvencional constituyente se refirió a lo establecido en el artículo 134 inciso B de la Carta Orgánica Municipal que dice que es atribución del cuerpo legislativo la municipalización de los servicios públicos.

Y subrayó: “Eso va en línea con lo que interpretó la justicia. La Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación a través de la sentencia 160 dijo que municipalizar el servicio de agua requiere de audiencias públicas para que la gente pueda opinar y participar, para que el municipio explique cómo hará para prestar los servicio, para que la Cooperativa defienda su posición, porque viene prestando los servicios, para que los concejales podamos escuchar las opiniones de toda la sociedad y la construir los consensos. Eso no es para una mayoría automática o un decreto”.

Reiteró que “todos los caminos conducen al Concejo” y añadió: “Me llama la atención del intendente porque el año pasado mandó un proyecto de ordenanza para municipalizar el agua y cuando no logró la mayoría agravada, sacó un decreto.

“Muchas veces he coincido con él cuando le reclama a la Cooperativa que deje de cobrar la capitalización, también he pedido que se vote la tarifa de la Cooperativa. Si no se le reconoce la capitalización –con la que no estoy de acuerdo-, el municipio tiene la obligación de darle la tarifa”.

Y enfatizó: “En ninguna de las atribuciones que tiene el intendente por Carta Orgánica está la de municipalizar servicios”.

Consideró también que los concejales oficialistas no plantearon argumentos fuertes en la discusión que se dio en el recinto. “Cuando no hay argumentos, se desvía la discusión. Algunos concejales, cuando no tenían respuesta, apelaron a cualquier decisión. Y esto no es bueno”.

Sostuvo que en términos instituciones es “muy grave” que el Concejo delegue en el Ejecutivo facultades que le son propias. “Como concejales reivindicamos que se cumpla el Estado de derecho en el municipio, la división de poderes y la legitimidad que tenemos para tomar este tipo de decisiones”, reiteró.

Se quejó, además, que en la mesa de diálogo que se concretó esta mañana no haya habido una “representación plural del Concejo”. Vale recordar que del encuentro participaron Alejandra Roldán y Marcelo Cuevas, en calidad de presidenta y vice del Concejo.

“Fueron dos personas que hoy votaron de la misma manera. Si la votación de hoy terminó 6-6, y se sabía de antemano que sería así, debería haber ido un concejal que representa una posición y otro que representa a otra”, expresó.

En cuanto al horizonte que se viene, estimó que probablemente el tema arribaría a un planteo judicial. En esa línea, planteó que la judicialización sigue postergando la resolución de fondo de los problemas en torno a la prestación de servicio elementales.

“En el medio, hay familias que siguen esperando agua, gas, cloacas. ¿Hasta cuándo?”, se preguntó y concluyó: “La ciudad tiene que darle paso a pasiones colectivas y dejar atrás rencores personales”.

