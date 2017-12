Por Hernán Ibar

El equipo carlospacense culminó su participación en la “Copa de Oro” tras meterse entre los siete mejores de la “División de Honor”.

Las dirigidas por Maximiliano Manchinu y Javier Zarate no se conformaron con el ascenso, sino que fueron por mas, y tras las derrotas en el arranque de la reubicación, tuvieron revancha frente ACIC ganando en Sub 21 y Primera, mientras que en Sub 17 y Sub 19 perdieron ante el rival de turno.

Teniendo en cuenta estos resultados, el “Poli” cerró la serie a su favor 6-4, y así vuelve a meterse entre los mejores de Córdoba.

Con este séptimo lugar, ahora buscara tener un buen papel en los cuadrangulares finales que restan por jugar, para empezar a terminar un calendario exitoso en Santa Rita.