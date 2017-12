6 de diciembre. Esa es la fecha que Avilés definió para que el municipio tome posesión provisoria del servicio de cloacas. “El día 6 de diciembre a las 09:00 horas el señor secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Lic. Horacio Pedrone, y/o la persona o personas que este designe, procederá a la recepción provisoria del servicio y de los bienes afectados al mismo, en la Planta de tratamiento de Líquidos Cloacales”, se lee en la carta documentó que el intendente envió a la Coopi el martes pasado.

Estamos en tiempo de descuento y sin ninguna precisión sobre de qué manera pretende el municipio hacerse cargo de la prestación. La carta documento sólo alude a las acciones que implica este eventual traspaso del servicio: entrega de los bienes afectados al servicio, padrón de usuarios sujetos a facturación, entrega de insumos químicos y combustibles “en cantidades suficientes para la operación del servicio en un plazo de cuatro meses”.

De parte del ejecutivo existe un fuerte hermetismo. Ningún funcionario municipal viene hablando del tema, ni dando ningún tipo de detalle técnico-operativo sobre qué pretende hacer el municipio con las cloacas. Ayudado, claro está, por el fuerte cerco mediático del que goza Avilés y que prácticamente le ha dado escasa o nula cobertura a lo que está pasando.

El nivel de incertidumbre y desinformación reinante ha puesto en alerta al sector hotelero, quienes ven con preocupación el estallido de un conflicto de cara a la próxima temporada. “Este es un anuncio que nos desconcierta y preocupa”, dijo el presidente de la Asociación Hotelera, Rodrigo Serna (ver recuadro aparte).

Haciendo un repaso rápido sobre los pasos que ha dado el municipio hay que decir que el 1 de agosto Avilés anunció que no renovaría el contrato de cloacas a la Coopi, que venció el 26 de noviembre.

Tras ello, hubo silencio oficial. Mientras tanto, por lo bajo, fue girando órdenes de servicio que hablaban de inspecciones a realizarse en las instalaciones del servicio de cloacas. El miércoles 1 de noviembre una delegación municipal estuvo en la Estación de Bombeo N°1 y el viernes 3 en la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Ante esa situación, los trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa Integral realizaron ese día una asamblea en la planta de cloacas. En representación del municipio estuvieron el director de Servicios Públicos, Germán Rivero, y la Oficial Mayor, Mónica De Girolamo. En el lugar fueron recibidos por el secretario General del SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias), Gustavo Valdez, quien les explicó que el colectivo de trabajadores se encuentra en estado de asamblea permanente lo que significa que no pueden desplegar ninguna acción.

“No estamos autorizados a que ustedes ingresen. Esto tampoco significa que se les impide el ingreso. Ustedes tienen que resolver con las autoridades de la Cooperativa. Nosotros no tenemos instrucciones ni directivas para abrir o franquear el acceso. Esto es consecuencia del estado de asamblea permanente”, le dijo Valdez a los funcionarios municipales en aquel momento.

Luego de eso, en la sesión del 16 de noviembre el Concejo de Representantes aprobó por mayoría los cambios en el organigrama que, entre otros aspectos, incluía la creación de la subsecretaría de Agua y Saneamiento. Sólo el avilesismo avaló la creación de esta área, que en el presupuesto 2018 tiene una partida asignada de cero pesos. Sí, lee bien. Cero pesos para su funcionamiento.

Hasta ahí es lo que se sabe.

Insistimos. No hay detalles técnicos, operativos sobre de qué manera se prestará un servicio que es elemental a la hora de hablar de salud pública. Desde la Coopi remarcan que, al igual que sucedió con el agua y con el servicio de gas natural, “no hay razón operativa, legal, económica, institucional o técnica que justifique este nuevo ataque a la Coopi. Solo rompe con la paz social, pone en riesgo las fuentes de trabajo y los servicios de agua y saneamiento de cara a la próxima temporada”.

El plan de lucha de la Coopi

Ante esta nueva embestida de Avilés, la Coopi viene desplegando un plan de lucha con la intención de defender un modelo de gestión social de prestación de los servicios públicos, las fuentes de trabajo y la propia institución.

Las medidas tomadas van desde el establecimiento del estado de asamblea permanente hasta reuniones con legisladores con la intención de generar la apertura de instancias de mediación que lleven a frenar la decisión del intendente y generar un marco de diálogo que ponga ala prestación del servicio en el eje de la discusión.

Considerando las horas decisivas que se viven, el domingo pasado los trabajadores realizaron una vigilia en la planta de cloacas. Precisamente se día se vencía el contrato de concesión y no había ningún tipo de información sobre los pasos que tomaría el municipio.

“Avilés no ha dicho ni una sola palabra sobre qué va a pasar con los trabajadores si el servicio pasa a manos del municipio. Y no tiene argumentos para no renovar el contrato. En 15 años de concesión del servicio de cloacas no hubo ni un solo llamado de atención”, afirmó José Ipólito, secretario Gremial del SiPOS, y secretario General del STC (Sindicato de Trabajadores de la Coopi).

Una vez que se conoció el texto de la carta documento enviada por Avilés, el cuerpo social de la Cooperativa Integral se reunió el jueves frente a la institución en una masiva asamblea. Participaron trabajadores, autoridades, representantes de instituciones intermedias, gremios y vecinos en general.

También estuvieron presentes los concejales Walter Gispert, Gustavo Molina, Oscar Sequeira y Natalia Lenci. Allí Gispert hizo uso de la palabra e hizo una encendida defensa del rol que el Concejo de Representantes tiene que asumir, ya que la misma Carta Orgánica establece que es el legislativo el que tiene la potestad de definir el futuro de los servicios públicos (ver aparte).

En ese mismo marco, la asamblea resolvió las medidas de fuerza que se vienen. Lunes y martes habrá abandono de tareas y definición de “medidas relámpago” que se conocerán ese mismo día. El miércoles, en tanto, también habrá concentración en la planta de tratamiento de líquidos cloacales, a la espera de la delegación municipal.

En su intervención en la asamblea, el secretario general del SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias) Gustavo Valdez señaló que desde el gremio vienen advirtiendo que en los sucesivos ataques de Avilés a la Coopi jamás de mencionó a los trabajadores.

Ahora, con la última carta documento la mención que aparece tiene que ver con la orden de despedir e indemnizar a los trabajadores afectados al servicio de cloacas.

“Esto es sumamente grave, porque se le está diciendo a la Coopi que debe despedir e indemnizar a los trabajadores del servicio de saneamiento. Es decir que no sólo no ha previsto que hará con los trabajadores, sino que ahora ha decidido que los trabajadores deben ser despedidos.

“Esto es muy grave porque pone en crisis el servicio y poner en crisis terminal a todos los trabajadores de la Cooperativa. Porque la Cooperativa no es una sumatoria de partes, sino una empresa integrada que se hace sustentable en la concreción de todos sus servicios en la tarea que cumplen todos sus trabajadores”, subrayó.

Por su parte, el subgerente General de la institución, Rodolfo Frizza, señaló que la “recepción provisoria” a la que alude la carta documento significa en los hechos que la municipalidad se hará cargo de la prestación.

Se viven horas decisivas y de mucha incertidumbre.

De todos los ataques que ha tenido Avilés hacia la Coopi, nunca se había llegado hasta esta instancia de la confrontación directa. No se sabe qué puede llegar pasar el miércoles, cuando la delegación municipal se haga presente en la planta. Mucho menos se sabe qué pasará después del miércoles.

Los trabajadores y trabajadoras de la Coopi, a través de su gremio ya han dado un mensaje claro. La decisión es resistir. Resistir en defensa del servicio, las fuentes de trabajo y la propia institución.

Llaman a sesión especial en el Concejo para intentar frenar a Avilés por las cloacas

Con la firma de seis concejales de diferentes espacios políticos, se formalizó el viernes un pedido a la presidenta Alejandra Roldán para que llame a sesión especial del cuerpo legislativo para este martes 5 de diciembre a las 11, con el objetivo de tratar un proyecto de resolución relacionado al servicio de cloacas, que el intendente Esteban Avilés pretende arrebatar a la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz.

La solicitud se da en el marco de las disposiciones de la Carta Orgánica Municipal y el reglamento interno del Concejo de Representantes, y lleva las firmas de Walter Gispert, Gustavo Molina y Oscar Sequeira (Frente Cívico), Laura Orce (Unión por Córdoba), Natalia Lenci (UCR) y Omar Ruiz (GEN).

“El objetivo que nos motiva a tratar el proyecto de resolución 305/2017 es la urgencia que amerita la necesidad de tener una pronta información, por nivel de conflictividad social que se generó en nuestra ciudad por las medidas adoptadas por el gobierno municipal con respecto a los servicios públicos”, argumentaron los ediles.

En este sentido, pretenden que el departamento ejecutivo “de manera inmediata informe sobre la existencia o no de intercambio epistolar entre el ejecutivo y la Cooperativa Integral. De resultar positivo remita a este cuerpo toda la misiva existente entre ambas y en relación al servicio de cloacas”.

En segundo término plantean que el ejecutivo “suspenda los plazos que estuvieran corriendo (transferencia y recepción del servicio de cloacas) a los efectos de que este cuerpo tome la intervención que por ley corresponde”.

Finalmente solicitan al intendente que, “de manera inmediata sobre la decisión adoptada respecto a la continuidad o no de la prestación del servicio de cloacas, ya sea en cabeza de la actual prestataria o alguna otra cooperativa o por parte de la municipalidad, y en ese caso remita informe del procedimiento a adoptar para garantizar el mismo y documentación requerida por Carta Orgánica a efectos de efectivizarlo”.

La unicameral expresó por unanimidad su preocupación por el conflicto que Avilés mantiene con la Coopi

La legislatura de la provincia de Córdoba expresó “su preocupación por la situación que atraviesa la Coopi debido al conflicto con el municipio de la ciudad de Villa Carlos paz e insta a la partes a retomar el diálogo para llegar a un acuerdo en defensa de esta invalorable experiencia de gestión de la economía solidaria social y garantizar la provisión del servicio al conjunto de la comunidad de Carlos Paz”.

La declaración se aprobó por unanimidad, durante la sesión que se llevó a cabo el miércoles pasado.

Por otro lado se conoció que el intendente Esteban Avilés respondió al pedido de audiencia formulado por los legisladores Adolfo Somoza, Liliana Montero, Ricardo Vissani, Martín Fresneda y Aurelio García Elorrio (se habían reunido días pasados con trabajadores y directivos de la Coopi), y los recibirá este lunes, a las 13.

Serán invitadas a participar de este encuentro, también, las legisladoras carlospacenses Mariana Caserio (UPC) y Viviana Massare (PRO).

Vissani: “Sabemos lo que implica la Coopi en toda su historia”

Una delegación de la Cooperativa Integral se reunió el martes pasado con los legisladores que integran la comisión de Economía Social en la Unicameral. Estuvieron presentes los legisladores Ricardo Vissani, Ana Papa, Noemí Gigena y Miriam Cuenca (UPC), Carmen Nebreda y Liliana Montero (Córdoba Podemos), Adolfo Somoza y Mabel Serafin (Frente Cívico – Cambiemos) y Ezequiel Peresini (FIT).

También acompañaron en la reunión la dirigente de la CTA de los Trabajadores, Olga Sayago, y Pablo Tissera en representación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.

“La experiencia de un servicio brindado por la Coopi durante tantos años es un buen ejemplo para mostrar como la economía social y solidaria puede generar servicios y trabajo de una forma diferente a una empresa de capital privado. Sabemos lo que implica la Coopi en toda su historia y en los 250 puestos de trabajo que están afectados directa o indirectamente por esta situación”, valoró el legislador Vissani, quien es el presidente de la Comisión de Economía Social en la Unicameral.

Señaló además que los legisladores están al tanto de la judicialización de cada una de las disputas que Avilés tiene con la Coopi por la prestación de los servicios. En ese sentido, reiteró que la intención del legislativo provincial es abrir una instancia de dialogo, respetando la autonomía municipal.

Serna: “El grado de conflictividad que hay de cara a la temporada, no le conviene a nadie”

La Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz expresó la preocupación del sector por la avanzada del intendente Esteban Avilés sobre el servicio de cloacas que presta la Cooperativa Integral, de cara al inicio de una nueva temporada veraniega y en medio de la movida estudiantil.

“El grado de conflictividad que hay de cara a la temporada, no le conviene a nadie”, expresó el presidente de la entidad en diálogo con VillaNos Radio. “El enfrentamiento no sirve nunca, y menos para esa fecha. Más considerando que estamos en alerta roja en el servicio de agua”.

En esa línea aseguro que la institución no sólo no fue consultada respecto esta decisión que ha tomado el intendente, sino que se desconocen los alcances de la medida y sobre todo, de qué manera piensa operar el servicio el municipio.

“Este es un anuncio que nos desconcierta y preocupa, por la falta de información en general”, añadió y subrayó que a las puertas de una temporada, lo ideal sería definir de qué manera se promociona la ciudad y no generar conflictos.

Por otra parte, Serna valoró la declaración por unanimidad que se aprobó en la Unicameral. “He sido legislador y sé lo que significa sacar una declaración por unanimidad”, expresó y remarcó: “Nosotros también instamos al dialogo porque este tema nos preocupa a todos”.

Gispert: “Si el TSJ dictamina en contra de la Carta Orgánica, voy a ir a la Corte Suprema y los organismos internacionales”

El concejal Walter Gispert (Frente Cívico) participó de la asamblea que se llevó a cabo el jueves frente a la sede central de la Coopi. En ese marco, el edil hizo referencia al fallo que se espera del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respecto a la pretendida municipalización del servicio de agua por decreto y que ya fue rechazada por la justicia en primera instancia.

“Entendemos que el TSJ dirá lo mismo que la Cámara. No puede decir otra cosa. Tenemos una ley posterior que establece una determinada forma de construcción de mayorías y consensos. Si el Tribunal dictamina en contra de la norma de la ciudad, al menos yo como concejal voy a ir a la Corte Suprema y si es necesario iremos a los organismos internacionales a los efectos de que el Estado respete las normas que construyen los ciudadanos, que en este caso es la Carta Orgánica”, subrayó.

En cuanto a la intención del intendente de hacerse cargo del servicio de cloacas a partir del 6 de diciembre expresó que, “más allá de las diatribas que Avilés planteó el 1 de agosto, no previmos que fuera avanzar con la irracionalidad”.

“Si esto hoy no está resuelto es por una decisión política del Tribunal Superior de Justicia de ponerle un freno a lo que la Cámara ya dijo. Lo que dice a ley es que se necesita la representación popular para tomar un servicio público. Es un planteo del sistema republicano”, insistió.

Valdez: “Tomar el servicio de cloacas el miércoles generará una situación explosiva”

Los trabajadores de la Cooperativa Integral estuvieron presentes en la última sesión de Concejo de Representantes para, una vez más, reclamarle al Cuerpo Legislativo que asuma un rol activo en el conflicto que Avilés mantiene con la Cooperativa Integral.

“Tomen cartas en el asunto”, espetó al Legislativo Gustavo Valdéz, secretario General del SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias) y remarcó: “Este Cuerpo debería reclamar un poco de racionalidad, que se suspenda todo este descabellado proceso, que no tiene ninguna urgencia, porque Carlos Paz no está en una situación de crisis, ni en relación con el agua ni en relación con el saneamiento”.

Mencionó que el martes pasado la Coopi recibió una carta documento por parte del intendente en donde se le informa que próximo miércoles 6 de diciembre el municipio tomará posesión provisoria del servicio de cloacas. En el mismo documento, Avilés insta a la Coopi a despedir e indemnizar a los trabajadores afectados al servicio de cloacas.

“Tomar el servicio de cloacas el próximo miércoles generará una situación explosiva”, advirtió Valdéz y enfatizó: “Lo que suceda el miércoles es responsabilidad de todos, incluido este Cuerpo”.

“Llamen a la razón al Poder Ejecutivo Municipal. Vean la forma”, subrayó y agregó que el intendente “quiere tomar por asalto la planta de tratamiento de líquidos cloacales, porque hasta el momento este proceso carece de legalidad y legitimidad. La realidad lo marca como algo totalmente innecesario”.

Seguidamente tomó la palabra Blanca Pérez, quien se dirigió a los ediles en calidad de ex -convencional constituyente. Desde ese lugar, abogó por el cumplimiento de la Carta Orgánica en lo que refiere a la protección de las cooperativas y a la preservación de los servicios públicos con prestaciones de calidad.

“Me parece que no la han leído, o se han olvidado de algunas partes”, dijo Pérez hablándole directamente a los concejales y remarcó: “No deleguen en otro lo que le corresponde hacer a ustedes”.

En este sentido reiteró que la definición en torno a la prestación de los servicios públicos es potestad del Concejo. “Ustedes tiene la obligación de ponerlo en práctica”, expresó.

Nota correspondiente a la edición n° 494 del semanario La Jornada, del 03 de diciembre de 2017.