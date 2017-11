Trabajadores resolvieron mantener el estado de ‘asamblea permanente’ en la planta de cloacas de barrio Costa Azul en defensa del servicio, los puestos laborales y la Cooperativa Integral, en el marco de un nuevo ataque del intendente Esteban Avilés.

La decisión se tomó esta mañana durante una asamblea que tuvo lugar al término de la vigilia planteada por el SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias) como respuesta a las posibles acciones que pueda llevar adelante el municipio ante el vencimiento del contrato de concesión del servicio.

Cabe recordar que este domingo operó el vencimiento del contrato del servicio de cloacas y el 1 de agosto pasado Avilés había anunciado que no se lo renovará a la Coopi, pero tampoco dio explicaciones sobre cómo se prestará el servicio y qué sucederá con las fuentes laborales.

Hasta el momento, ningún funcionario se hizo presente en la planta, y tampoco hay información oficial sobre qué pretende realizar con el servicio.

“Como ya adelantamos en el Concejo de Representantes y en la asamblea del viernes pasado no dejaremos que ingresen a la planta ante un intento por el estilo”, advirtieron los trabajadores.

José Ipólito, secretario Gremial del SiPOS, y secretario General del STC (Sindicato de Trabajadores de la Coopi), ratificó esta posición.

“Nos vamos a quedar acá, resistiendo. Estamos en estado de asamblea permanente”, dijo.

“Avilés no ha dicho ni una sola palabra sobre qué va a pasar con los trabajadores si el servicio pasa a manos del municipio. Y no tiene argumentos para no renovar el contrato. En 15 años de concesión del servicio de cloacas no hubo ni un solo llamado de atención”, afirmó.